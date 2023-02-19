Липецкие волейболистки уступили красноярскому «Енисею»

Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Накануне, 18 февраля, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 20-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался на своем площадке с красноярским «Енисеем». Уступив два сета кряду (16:25, 18:25), липчанки возродили интригу (25:22, 25:19), но последнее слово оказалось за сибирячками – 15:12 и суммарные 3:2.

Таким образом, наши девушки потерпели восьмое поражение кряду. Их предыдущий успех был зафиксирован 24 декабря 2022 года в Екатеринбурге – в поединке с «Уралочкой-НТМК» (3:2).

После вчерашнего игрового дня с 54 очками лидирует московское «Динамо». Следом располагаются калининградский «Локомотив» (47) и «Ленинградка» (43). «Липецк» с семью баллами в активе идет на последнем 14-м месте. Теперь 24 февраля в 21-м туре наши девушки сыграют дома с подмосковным «Заречье-Одинцово» (13-е место, девять очков).