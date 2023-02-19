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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 9:25

Пьяный липчанин избил до смерти знакомого

Конфликт произошел в квартире скончавшегося
Анна ГРЕБЕНКИНА

Жителя Липецка подозревают в смертельном избиении знакомого. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего горожанина.

По данным регионального СУ СКР, липчанин гостил у знакомого в квартире на улице Белана. Мужчины вместе выпивали. Как это нередко бывает, пьяные приятели начали ссориться. В ходе конфликта подозреваемый ударил 38-летнего хозяина по голове. От черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.