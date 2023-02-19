Три с половиной тысячи липчан поучаствовали в «Лыжне России»

Фото: сайт администрации Липецка

«Лыжня России» прошла в Липецке 18 февраля. Как сообщили в городской администрации, на массовые старты вышли более 3,5 тысяч человек.

Праздничная спортивная площадка начала работать с 10 утра. Через полтора часа состоялся костюмированный забег. Здесь посоревновались и Дед Мороз, и лисенок, и единорог, и Баба Яга.

Затем к старту приготовились участники забегов на пять и десять километров. Лучшим на дистанции пять километров среди мужчин стал четырнадцатилетний Николай Кочкин. Серебро завоевал Всеволод Цисляк, бронзу – Серафим Шумаков. У девушек победила Вероника Рыженкова. Второй стала Полина Пытьева, третьей – Александра Ненахова.

Победителем на 10 километрах стал Дмитрий Жданов. В прошлом году он был вторым, проиграв лидеру одну секунд. Вторым пришел к финишу Никита Савенко, третье место у Дмитрия Малявина. Обладательницы золота и серебра Алина Кочкина и Полина Нестерова в прошлом году бежали пятикилометровую дистанцию, а в этом – вышли на 10 км. Бронзу завоевала Виктория Сундеева.

Победители получили медали и призы.