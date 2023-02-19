В Липецке осудят подозреваемого в пособничестве мошшенникам 19-летнего тамбовчанина

В общей сложности потерпевшие передали «курьеру» около 2,6 миллиона рублей. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Липецкие следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Тамбовской области. Его обвиняют в пособничестве мошенникам.

Молодой человек приехал в Липецк, чтобы поступить в учебное заведение. В интернете нашел предложение о работе курьером. По указанию «кураторов» нужно было быстро прибывать по указанным адресам, и, представляясь помощником правоохранителей, забирать у потерпевших деньги. От каждой такой сделки парень оставлял себе 10%, а остальные деньги переводил преступникам.

Как сообщили в региональном УМВД, с 22 по 29 июля 2022-го в Липецке жертвами мошенника стали семь пенсионеров. В общей сложности потерпевшие передали «курьеру» около 2,6 миллиона рублей. Например, 86-летняя женщина в течение четырех дней передала подозреваемому 1 миллион 171 тысячу рублей.

Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.