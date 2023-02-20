Житель Липецка пытался по поддельным правам въехать на предприятие и украсть металл Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкая полиция расследует уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, который с помощью поддельных прав пытался обворовать крупное предприятие. В октябре прошлого года липчанина остановили на контрольно-пропускном пункте фирмы. Оформляя разовый пропуск для въезда на территорию, охранники заподозрили неладное и вызвали полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители отправили водительское удостоверение неизвестного на экспертизу. Они оказались фальшивыми. В отделе злодей признался, что собирался украсть металл предприятия, а права подделал, чтобы его потом не нашли.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта заведомо поддельных официальных документов, предоставляющего права или освобождающих от обязанностей».