Два пожарных расчета тушили гараж и ВАЗ в селе под Липецком

Два пожарных расчета и добровольцы тушили гараж и ВАЗ в селе под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 19 февраля в Липецкой области вспыхнул кирпичный гараж. Внутри находился ВАЗ-2108. Пожар случился в селе Чечеры Добровского района. К месту происшествия стянулись 2 спасательных расчета и 2 добровольца. Несмотря на их усилия, гараж и машина полностью сгорели, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В селе Кузьминские Отвержки Липецкого района полыхала квартира в двухэтажном доме. С огнем боролись 4 пожарных отделения и добровольцы из дружины. Они спасли одного из жильцов. Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры и вещи на площади 10 кв.м.

В селе Большой Хомутец Добровского района в пожаре сгорела крыша кирпичного гаража. Никто из людей не пострадал.