40-летний мужчина погиб в пожаре в деревянном доме под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В выходные в Липецкой области в пожаре погиб мужчина. 18 февраля в Чаплыгине по улице Тельмана загорелся жилой деревянный дом. На месте происшествия работали 2 отделения МЧС. Погиб 40-летний мужчина. Дом полностью сгорел. Одного из жильцов спасателям удалось эвакуировать, а также сберечь от огня надворную постройку.

В Липецке в девятиэтажке по улице Космонавтов загорелась квартира. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к дому стянулись 3 спасательных расчета, доброволец и автолестница. Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил внутреннюю отделку и электропроводку в помещении на площади 5 кв.м. А в подъезде на 6 этаже сгорели вещи.

В Ельце полыхал деревянный дом на двух хозяев. Пострадала внутренняя отделка помещений на площади 49 кв.м, чердак и крыша на площади 31 кв.м.