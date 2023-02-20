Водитель «Рено-Дастер» врезался в демпферное ограждение на трассе под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В субботу 18 февраля в Липецкой области «Рено Дастер» врезался в демпферное ограждение. ДТП случилось в Задонском районе на трассе М-4 «Дон». 60-летний водитель иномарки слишком сильно разогнался. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в аварии пострадал сам мужчина и его пассажирки 25 и 42 лет. Они в больнице.

В воскресенье 19 февраля в Добровском районе на автодороге Липецк-Чаплыгин 50-летний водитель «Рено-Логан» лоб в лоб столкнулся с «Ладой-Грантой». Травмы получил 18-летний пассажир отечественной машины.

В тот же день в Липецком районе на автодороге Липецк-Чаплыгин 61-летний мужчина за рулем «Лады-Гранты» столкнулся с грузовиком МАН. Водителя легковушки доставили в больницу. Проводится расследование.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и соблюдать Правила дорожного движения.