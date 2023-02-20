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НовостиОбщество20 февраля 2023 14:03

До 0 градусов и снег в Липецкой области 21 февраля

Атмосферное давление будет падать и составит 733мм рт.ст.
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
До 0 градусов и снег в Липецкой области 21 февраля

До 0 градусов и снег в Липецкой области 21 февраля

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 21 февраля в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшой снег и от 6 до 11 градусов мороза. Днем в регионе местами умеренный снег. Столбик термометра будет стремиться к 0. Ветер восточной четверти 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 733 мм рт.ст.

В среду в Липецк ворвутся февральские морозы. Ночью синоптики обещают до 15 градусов ниже ноля. Днем переменная облачность и около 10 градусов со знаком минус. Ветер северо-западный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт.ст.

Долгота дня: 10 часов 22 минуты. Восход в 7.24. Заход в 17.46.