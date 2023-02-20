Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 14:08

Почти на полмиллиарда увеличили бюджет Липецкой области за счет федеральной казны

Расходы региона вырастут на пять миллиардов
Василиса РОЖКОВА
Почти на полмиллиарда увеличили бюджет Липецкой области за счет федеральной казны

Почти на полмиллиарда увеличили бюджет Липецкой области за счет федеральной казны

Фото: Липецкий областной Совет депутатов

За счет федеральной казны бюджет Липецкой области увеличили почти на полмиллиарда – 493 миллиона рублей. Доходы в региональный бюджет в 2023 году составят 73,3 миллиарда. В этот понедельник, 20 февраля, на комитете по экономике депутаты обсудили распределение средств областной казны. Окончательное решение примут на сессии 2 марта.

Расходы региона вырастут почти на пять миллиардов – общая сумма превысит 100 миллиардов рублей. Дефицит в 26,9 миллиардов перекроют переходящими остатками в бюджете. Напомним, переходящие остатки – это деньги, неиспользованные в предыдущий период.

На ремонт дорог планируют выделить еще 2,7 миллиарда. Также дополнительные деньги потратят на строительство и обновление социальной инфраструктуры – 85,6 миллионов. Построят очистные в оздоровительном центре «Лесная сказка», котельную в санатории «Мечта» и отремонтируют детскую стоматологическую поликлинику. В лагере «Березка» за 28 миллионов заменят водоснабжение, канализацию и фонари, сообщает пресс-служба Облсовета.

Из бюджета направят около 106 миллионов на решение проблем с долевым строительством. На эти деньги благоустроят дворы, подключат дома к инженерным сетям и выплатят компенсации дольщикам в многоэтажке на 50 лет НЛМК.

На замену лифтов и работы по энергосбережению запланировали более 53 миллионов рублей. Еще на 29 миллионов закупят автобусы для школ-интернатов. 45 миллионов пойдут на развитие регионального туризма.