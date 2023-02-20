Почти на полмиллиарда увеличили бюджет Липецкой области за счет федеральной казны Фото: Липецкий областной Совет депутатов

За счет федеральной казны бюджет Липецкой области увеличили почти на полмиллиарда – 493 миллиона рублей. Доходы в региональный бюджет в 2023 году составят 73,3 миллиарда. В этот понедельник, 20 февраля, на комитете по экономике депутаты обсудили распределение средств областной казны. Окончательное решение примут на сессии 2 марта.

Расходы региона вырастут почти на пять миллиардов – общая сумма превысит 100 миллиардов рублей. Дефицит в 26,9 миллиардов перекроют переходящими остатками в бюджете. Напомним, переходящие остатки – это деньги, неиспользованные в предыдущий период.

На ремонт дорог планируют выделить еще 2,7 миллиарда. Также дополнительные деньги потратят на строительство и обновление социальной инфраструктуры – 85,6 миллионов. Построят очистные в оздоровительном центре «Лесная сказка», котельную в санатории «Мечта» и отремонтируют детскую стоматологическую поликлинику. В лагере «Березка» за 28 миллионов заменят водоснабжение, канализацию и фонари, сообщает пресс-служба Облсовета.

Из бюджета направят около 106 миллионов на решение проблем с долевым строительством. На эти деньги благоустроят дворы, подключат дома к инженерным сетям и выплатят компенсации дольщикам в многоэтажке на 50 лет НЛМК.

На замену лифтов и работы по энергосбережению запланировали более 53 миллионов рублей. Еще на 29 миллионов закупят автобусы для школ-интернатов. 45 миллионов пойдут на развитие регионального туризма.