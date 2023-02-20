67-летний водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с «Тойотой-Камри» на трассе под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В понедельник 20 февраля в Липецкой области в лобовом ДТП погиб 67-летний водитель «Лады». Авария произошла в Елецком районе на трассе Елец-Долгоруково-Тербуны.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, у села Чернышовка «Лада-Калина» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Тойотой-Камри». Водитель отечественной машины скончался на месте. 37-летний мужчина за рулем иномарки получил травмы.

На месте происшествия работают автоинспекторы. Они уточняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в выходные в Задонском районе водитель «Рено Дастер» врезался в демпферное ограждение. Ему и его пассажиркам понадобилась помощь медиков. Пострадавшие в больнице. А в Добровском районе лоб в лоб столкнулись «Рено-Логан» и «Лада-Гранта». Травмы получил 18-летний парень. Подробности здесь.