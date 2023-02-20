Количество ДТП с пострадавшими в Липецке сократилось на 30% за три года Фото: Василиса РОЖКОВА

За три года в Липецке количество аварий с пострадавшими сократилось на 30%. С 2020 по 2022 год в городе устранили 33 очага ДТП, сообщает пресс-служба мэрии. Местом концентрации аварий называют участки дороги, на которых за год произошло три происшествия одного вида или пять – разных. Например, столкновение машин или ДТП с пешеходом.

На Плехановском спуске специалисты перенесли пешеходный переход ближе к Городищу. Новые светофоры поставили у торгового центра «Гагаринский» и на проспекте Победы около дома №8. На улицах Краснозаводская, Стаханова, Меркулова и Кривенкова специалисты нанесли более 100 квадратов шумовых полос, поставили ограждения и светоотражатели.

На улице Яна Берзина перенесли остановку – теперь автомобилистам не нужно объезжать останавливающиеся автобусы. На перекрестке улиц Папина, Механизаторов, Доватора, Юных Натуралистов и Перова установили скоростное ограничение – до 40 километров в час. На пересечении Неделина – Торговая вмонтировали дополнительные секции светофора. Стрелки на таких регулировщиках указывают водителю, когда нужно продолжать движение.

В 2023 году займутся участками в районе остановок «Титова», «Дом художника», Липецкой епархии и отеля «Mercure».