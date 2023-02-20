В Липецкой области лучшим участковым подарили автомобили, телевизоры и холодильники Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Участковым Липецкой области вручили автомобили, телевизоры, холодильники и ноутбуки. В регионе наградили победителей конкурсов на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции Липецкой области» и «Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции Липецкой области».

В состязаниях участвовали 27 полицейских и 27 городских и сельских подразделений. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, первое место в конкурсе заняли капитан полиции Артем Щуров из МО МВД России «Чаплыгинский» и лейтенант Константин Боков из отдела №7 Липецка. Им вручили ключи от автомобилей «Лада Гранта».

Участковых, занявшим второе место, наградили телевизорами. За «бронзу» полицейские получили холодильники. Лучшими подразделениями оказались отдел полиции №6 в Липецке и отделение МВД России по Измалковскому району. Им достались служебные автомобили LADA «Нива» и ноутбуки.