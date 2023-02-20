В Липецке жителям Сырского Рудника отключат свет во вторник 21 февраля

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 21 февраля в Липецк отключат холодную воду и свет. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители Сырского Рудника по улицам Геологическая, 2а, 4, 7; Детская, 1а; Монтажников, 2а, 6, 6а; Юношеская, д. 13.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет в доме №27 на Механизаторов. Дополнительную информацию липчане могут получить в Россети Центр по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам 40 лет Октября, 3-6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43; Смыслова, 3, 4; площадь Константиновой, 1-7.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Дундича, 3; Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19; Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 21, а также в частном секторе: улицы Новотепличная, Пришвина, Вольная, Ягодная, Совхозная, Раздольная, Новая, Просторная, Утренняя, Отрадная, Лучистая.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: 40 лет Октября, 39; Дундича, 3, а также по заявкам потребителей. Подробности по телефонам: *175, 236-175.