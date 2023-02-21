Липецкие хоккеисты сделали шаг на пути к плей-офф

Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Губкине «Белгород» принимал МХК «Липецк». После неудачи в первой встрече (2:4) подопечные Андрея Романова тешили себя мыслями о реванше. Но уже к концу первого периода исход поединка был предрешен – липчане провели три результативные атаки кряду. Во втором периоде белгородцы прибавили в плане результативности, но при этом вновь пропустили три раза (3:3).

Ситуация не изменилась и в третьем периоде – «дежурные» три пропущенных шайбы в белгородские ворота и одна – в наши. Хет-трик оформил Федор Попов, по дублю на счету Матвея Коковина и Арсения Лащенова, по разу хозяев льда огорчили Никита Попадьин и Клим Коваленко. Итоговый счет – 9:4 в пользу липчан.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют мичуринский «Тамбов», кирово-чепецкая «Олимпия» (по 57 очков) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (56). У «Липецка» 36 очков и седьмое промежуточное место. Теперь 1 и 2 марта команда Андрея Лунева проведет две встречи дома с новочебоксарским «Соколом». Начало обоих матчей в 18:30. Для гарантированного участия в плей-офф нашим парням нужно две победы, но в итоге может хватить и одной.