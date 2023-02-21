В Липецке проверят фирмы по отлову животных из-за трупов собак и щенков в Кулешовке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Управление главного смотрителя Липецка обратилось в полицию после обнаружения в селе Кулешовка трупов собак. По уточненным данным, их было более 40.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в управлении инициировали дополнительные проверки. В своем заявлении они просят установить обстоятельства и причины смерти псов, идентифицировать бирки на трупах, проверить организации, занимающиеся отловом, а виновных привлечь к ответственности по ст.245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Также ведомство попросит провести проверку управление ветеринарии региона.

Напомним, что страшную находку жители села Кулешовка Липецкого района обнаружили 18 февраля. В посадках они наткнулись на пакеты, в которых лежали собаки и щенки. Липчане написали заявление в полицию.