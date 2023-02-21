«Лада Приора» сбила 56-летнего пешехода в селе под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 20 февраля в Липецкой области сбили 56-летнего пешехода. ДТП случилось в селе Петровка Грязинского района. По предварительным данным на мужчину наехал 28-летний водитель «Лады Приоры». Пострадавшего доставили в больницу.

В тот же день в Грязинском районе на трассе Грязи-Коробовка столкнулись ГАЗ и «Шевроле». Травмы получила 66-летняя пассажирка иномарки. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ее положили в больницу.

Напомним, что в Елецком районе в лобовом ДТП погиб 67-летний водитель. Авария произошла на трассе Елец-Долгоруково-Тербуны. «Лада Калина» выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту».

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали 2 593 нарушения Правил дорожного движения. Они поймали 7 пьяных водителей. Заметили, что 52 человека не пристегнулись.