Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 февраля 2023 7:24

«Лада Приора» сбила 56-летнего пешехода в селе под Липецком

Мужчину с травмами доставили в больницу
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
«Лада Приора» сбила 56-летнего пешехода в селе под Липецком

«Лада Приора» сбила 56-летнего пешехода в селе под Липецком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 20 февраля в Липецкой области сбили 56-летнего пешехода. ДТП случилось в селе Петровка Грязинского района. По предварительным данным на мужчину наехал 28-летний водитель «Лады Приоры». Пострадавшего доставили в больницу.

В тот же день в Грязинском районе на трассе Грязи-Коробовка столкнулись ГАЗ и «Шевроле». Травмы получила 66-летняя пассажирка иномарки. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ее положили в больницу.

Напомним, что в Елецком районе в лобовом ДТП погиб 67-летний водитель. Авария произошла на трассе Елец-Долгоруково-Тербуны. «Лада Калина» выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту».

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали 2 593 нарушения Правил дорожного движения. Они поймали 7 пьяных водителей. Заметили, что 52 человека не пристегнулись.