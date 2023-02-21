Четыре расчета МЧС тушили дом и гараж под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 20 февраля в Липецкой области вспыхнули деревянный частный дом и гараж. К месту пожара в Усмани стянулись 4 спасательных расчета и 3 добровольца. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сгорела крыша дома и внутренняя отделка по всей площади. Гараж огонь тоже не пощадил. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Еще один дом горел в селе Хворостянка Добринского района. На месте работали 3 пожарных отделения. Увы, пламя уничтожило кровлю и отделку во всех комнатах. В Липецке в пятиэтажке по улице Энергостроителей полыхал подвал. Сгорели вещи на площади 10 кв.м. А на Ферросплавной вспыхнул гаражный бокс. Пострадали инструменты.

Напомним, в случае происшествия звонить экстренным службам на номер «112».