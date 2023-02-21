Житель Липецкой области перевел мошенникам 4 миллиона рублей, покупая акции Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области мужчина потерял 4 миллиона рублей, инвестировав их в акции. Житель Тербунского района наткнулся в Интернете на рекламу, которая обещала 100% заработок. Пользователь перешел по ссылке и с ним связался некий «специалист». Он предложил общаться через приложение, где мужчина познакомился со своим куратором. Тот подробно объяснил, как работать с акциями.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, липчанин внес первую пробную сумму - 9 500 рублей и попросил сразу же вывести заработанные деньги. Ему на карту перечислили 1 800 рублей. Мужчина поверил неизвестным и вложил со своей кредитной карты еще миллион рублей. Вскоре наивный акционер оформил займ и одолжил деньги у жены. Всего он перевел мошенникам более 4 миллионов рублей.

Когда обман раскрылся, житель региона обратился в полицию.