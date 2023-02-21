Мороз до 14 градусов ожидается в Липецкой области в среду 22 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 22 февраля в Липецкую область ворвутся крепкие морозы. По данным Росгидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Столбик термометра опустится до -17 градусов.

Днем в регионе от 9 до 14 градусов ниже ноля. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Атмосферное давление составит 726 мм рт.ст.

В четверг 23 февраля в Липецке будет облачно. Ночью синоптики обещают около 15 градусов со знаком минус. Днем до 10 градусов мороза. Ветер в областном центре северо-западный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт.ст.

Световой день с каждым разом становится длиннее: 10 часов 26 минут. Восход в 7.22. Заход в 17.48.