Липчанка Мария Новикова завоевала два золота на всероссийском турнире по метаниям

Мария Новикова (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Участие в турнире принимают 272 спортсмена из 34 регионов России. Воспитанница липецкой областной спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Мария Новикова уже дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почета.

Сначала она стала победительницей соревнований среди девушек до 16 лет в метании диска массой 1 кг с результатом 35,78 метра. А затем воспитанница Натальи Рощупкиной финишировала на первом месте в метании копья (вес снаряда 500 г) с результатом 43,22 метра.