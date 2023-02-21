Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт21 февраля 2023 15:23

Липчанка Мария Новикова завоевала два золота на всероссийском турнире по метаниям

Соревнования проходят в Сочи на базе спортивного комплекса «Юность»
Алексей СЕРГУНИН
Мария Новикова (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Мария Новикова (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Участие в турнире принимают 272 спортсмена из 34 регионов России. Воспитанница липецкой областной спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Мария Новикова уже дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почета.

Сначала она стала победительницей соревнований среди девушек до 16 лет в метании диска массой 1 кг с результатом 35,78 метра. А затем воспитанница Натальи Рощупкиной финишировала на первом месте в метании копья (вес снаряда 500 г) с результатом 43,22 метра.