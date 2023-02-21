Предпраздничные ярмарки к 8 Марта пройдут в Липецкой области

В Липецкой области пройдут предпраздничные ярмарки к 8 Марта. Торговлю развернут в четырех городах региона 25 и 26 февраля. Время работы: с 8:00 до 14:00, сообщает пресс-служба «Агентства содействия развитию торговой деятельности».

25 февраля в Грязях на улице Красная площадь, 38 горожан ждут палатки с продуктами. В Усмани на Карла Маркса заработает универсальная ярмарка.

26 февраля жители Задонска смогут посетить продуктовую ярмарку на Крупской около автостоянки кинотеатра. В Данкове торговые ряды выставят на Чапаева, 5.

4 марта, в субботу, на площади ОЦКНТ в Липецке пройдет широкая ярмарка. Торговля начнется в 8:00 и закончится в 14:00, сообщает пресс-служба регионального управления потребрынка и ценовой политики. Липчан приглашают за продуктами от местных производителей и хорошим настроением.

Напоминаем, в областном центре на улице Союзной, 6 продолжает работу сезонная ярмарка. Посетить ее можно с восьми утра до шести вечера. Торговлю закроют 28 февраля.