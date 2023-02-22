7-летний ребенок и женщина пострадали в ДТП с иномарками на проспекте Победы в Липецке

ДТП на проспекте Победы в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 21 февраля в ДТП на проспекте Победы в Липецке пострадали ребенок и пассажирка. Около 4 часов дня там столкнулись «Дэу» и «Форд». По данным пресс-службы регионального УГИБДД, травмы получили пассажиры второй иномарки - 7-летний мальчик и 44-летняя женщина. Медики оказали им помощь и отпустили.

В тот же день в Данковском районе на трассе Липецк-Данков в аварию попали «Шевроле Нива» и ВАЗ-21112. Пострадал 2-летний ребенок из отечественной машины. Его доставили в больницу.

В Задонском районе на трассе «Дон» 37-летний водитель «Киа» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара его откинуло на грузовик «Вольво». Мужчина с травмами в больнице.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения.