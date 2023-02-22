Безработная мошенница из Липецка вновь продала несуществующую одежду

Полицейские задержали мошенницу Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительница Липецка обманула покупателя, продав несуществующую одежду. В отдел полиции обратилась 31-летняя женщина. Она сообщила, что в августе прошлого года через интернет заказала вещи на 6 350 рублей. Липчанка перевела деньги продавцу, но обновки так и не пришли.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские вычислили предполагаемую преступницу. Ею оказалась безработная 34-летняя жительница областного центра, и это не первый ее обман. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что мужчина из Тербунского района перевел мошенникам 4 миллиона рублей, думая, что покупает акции. Он оформил займ и одолжил деньги у жены. Подробности здесь.