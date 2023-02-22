Под Липецком осудят водителя, который насмерть сбил 8-летнего мальчика Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить водителя, который насмерть сбил 8-летнего мальчика. Уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» рассмотрит Чаплыгинский районный суд.

Согласно обвинительному заключению, в июне прошлого года 55-летний мужчина за рулем «Шевроле» на скорости 90 км/ч наехал на ребенка в поселке Лев Толстой. Школьника спасти не удалось. Он погиб в результате сочетанной тупой травмы головы, шеи, туловища и конечностей. Все это сопровождалось ушибом головного мозга, который привел к отеку.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, первое заседание пройдет в начале марта.