Наехавший на пристава житель Липецка получил условный срок Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке осудили 56-летнего мужчину, который наехал на пристава, пытаясь скрыться на машине. Липчанина признали виновным по ч.2 ст.318 УК РФ «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в апреле прошлого года трое судебных приставов пришли к дому липчанки, чтобы арестовать машину за долги. Вдруг ее сожитель сел за руль автомобиля и попытался уехать. При этом он зацепил бампером одного из приставов. Мужчине понадобилась медицинская помощь.

Напомним, что в областном центре задержали мошенницу, которая неоднократно продавала несуществующую одежду через интернет. На этот раз ее жертвой стала липчанка, которая перечислила аферистке 6 350 рублей. Подробности здесь.