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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 11:24

Наехавший на пристава житель Липецка получил условный срок

Мужчина пытался уехать на автомобиле, который должны были арестовать за долги
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Наехавший на пристава житель Липецка получил условный срок

Наехавший на пристава житель Липецка получил условный срок

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке осудили 56-летнего мужчину, который наехал на пристава, пытаясь скрыться на машине. Липчанина признали виновным по ч.2 ст.318 УК РФ «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в апреле прошлого года трое судебных приставов пришли к дому липчанки, чтобы арестовать машину за долги. Вдруг ее сожитель сел за руль автомобиля и попытался уехать. При этом он зацепил бампером одного из приставов. Мужчине понадобилась медицинская помощь.

Напомним, что в областном центре задержали мошенницу, которая неоднократно продавала несуществующую одежду через интернет. На этот раз ее жертвой стала липчанка, которая перечислила аферистке 6 350 рублей. Подробности здесь.