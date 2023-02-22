Нейросеть создала человеческий образ Липецка

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев Фото: с сайта

Нейросеть показала, как выглядит человеческий образ Липецка. Это серьезный молодой человек в защитных очках. Видимо, намек на авиацентр. Он стоит вполоборота в туманном лесу. Рядом взмахнула крыльями птица, похожая на сокола. За спиной мужчины летательные аппараты, напоминающие истребители.

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев Фото: с сайта

На просторах интернета появились и другие города в человеческом обличье. Соседний Воронеж - суровый житель с длинными волосами, стоящий на фоне пожара. Белгород нейросеть нарисовала в виде королевича с орлом и птенцом на плече. Курск - остролицый мужчина в пальто, прогуливающийся по старинным улочкам города. Тамбов в представлении искусственого интеллекта - оборотень в современном обличии. Парень с волчьими глазами, взъерошенными волосами и шкурой лесного животного.

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев Фото: с сайта

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев Фото: с сайта