Расписание межрайонных автобусов в Липецкой области изменится с 22 по 26 февраля Фото: Василиса РОЖКОВА

С 22 по 26 февраля в Липецкой области изменится расписание межрайонных автобусов. График поменяли из-за Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба регионального управление дорог и транспорта.

Несколько рейсов приостановят. 23 и 24 февраля отменили автобусы №102 из Липецка в Боринское на 6:00, на 6:50 – обратно. 23 февраля пассажиров не повезут из Доброго в областной центр в 16:40, и на обратном пути – в 18:50. 23 и 24 февраля жители не смогут добраться на маршрутке №636 из Тербунов в Липецк на утреннем рейсе в 5:15, а из Липецка – в 11:45.

Также не стоит планировать поездки с 23 по 25 февраля по маршруту № 246 Елец – Становое. 24 февраля автобусу № 552 Лебедянь – Липецк отменили отправку в 16:10, из конечного пункта – в 18:00.