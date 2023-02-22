Морозы до 14 градусов ожидаются в Липецкой области в четверг 23 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День защитника Отечества в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра 23 февраля будет без осадков. Ночью крепкие морозы - от 15 до 20 градусов. Днем в регионе около 14 градусов ниже ноля. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 736 мм рт.ст.

В пятницу 24 февраля морозы начнут отступать. Ночью в Липецке еще холодно - столбик термометра опустится до -15 градусов. Но днем синоптики обещают уже 5 градусов со знаком минус. Ветер юго-западный с переходом на южный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.

Долгота дня: 10 часов 30 минут. Солнце поднимется над горизонтом в 7.20. Заход в 17.50.