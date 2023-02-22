Более 20 улиц Липецка останутся без холодной воды в четверг 23 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 23 февраля в Липецке отключат холодную воду. Причина - ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители дома №53 по проспекту Победы и №2 по улице Прудная и частный сектор: улицы Минская, Смирнова, Поселковая, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Жактовская, Ударников, Паровозная, Прудная, переулок Узорный.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Зоологическая, Полярная, Смоленская, Индустриальная, Садовая, Сенная, Будённого, Небесная, Сырская, переулок Рядовой.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам жителей, а также по адресам: Прудная 2; проспект Победы, 53. Подробности по телефонам: 175 и 236-175.