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НовостиОбщество23 февраля 2023 9:08

Жители Липецка почтили память павших защитников Отечества минутой молчания

Липчане возложили цветы к Вечному огню на площади Героев
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчане возложили цветы к Вечному огню

Липчане возложили цветы к Вечному огню

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Утром 23 февраля в Липецке состоялся традиционный митинг в честь Дня защитника Отечества. Мероприятие прошло на площади Героев. Там собрались руководители города и области, представители авиацентра, силовых структур и военных частей, школьники и неравнодушные липчане.

Собравшиеся почтили память солдат и офицеров, погибших в период Великой Отечественной войны, в локальных конфликтах и во время службы в мирное время. После минуты молчания офицеры-летчики возложили венки к Вечному огню. Остальные участники митинга принесли цветы. Церемонию возложения сопровождал оркестр авиацентра, отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, накануне в Областном центре культуры состоялось мероприятие в честь Дня защитника Отечества. Губернатор региона Игорь Артамонов вручил ордена Мужества семьям погибших в зоне СВО липчан.