Липецкий «Металлург» упустил победу в матче с «Чайкой»

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Накануне, 23 февраля, в Крымске состоялся контрольный поединок между липецким «Металлургом» и «Чайкой» (Песчанокопское). На 4-й минуте соперник вышел вперед – отличился Климов. Еще до перерыва «сталевары» перевернули ход встречи с ног на голову, организовав две результативные атаки. Точными ударами отметились Иванников (34-я) и Григорьев (41-я). Но довести встречу до победы липчане не смогли. На 89-й минуте ничью «Чайке» обеспечил Тихонов. Итог – 2:2.

Теперь 26 февраля «Металлург» сыграет в Крымске с ростовским СКА, а 1 марта – с дзержинским «Химиком».