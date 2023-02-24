Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 февраля 2023 8:55

Под Липецком безработный рецидивист трижды ограбил магазины на 13300 рублей

Житель Данкова похищал деньги из касс
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком безработный рецидивист трижды ограбил магазины на 13300 рублей

Под Липецком безработный рецидивист трижды ограбил магазины на 13300 рублей

Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области поймали грабителя, который похитил из касс магазинов 13 300 рублей. Его подозревают в совершении трех преступлений.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, 11 февраля неизвестный ворвался в магазин в Данкове и открыто забрал из кассы 5 000 рублей. То же самое он сделал 18 февраля в двух других продуктовых точках. Злодей похитил 3 000 и 5 300 рублей.

Полицейские вычислили и задержали подозреваемого на 48 часов. Им оказался безработный ранее судимый 26-летний местный житель. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Решается вопрос об аресте данковчанина на время расследования. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.