Под Липецком безработный рецидивист трижды ограбил магазины на 13300 рублей Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области поймали грабителя, который похитил из касс магазинов 13 300 рублей. Его подозревают в совершении трех преступлений.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, 11 февраля неизвестный ворвался в магазин в Данкове и открыто забрал из кассы 5 000 рублей. То же самое он сделал 18 февраля в двух других продуктовых точках. Злодей похитил 3 000 и 5 300 рублей.

Полицейские вычислили и задержали подозреваемого на 48 часов. Им оказался безработный ранее судимый 26-летний местный житель. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Решается вопрос об аресте данковчанина на время расследования. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.