Холодную воду отключат на 11 улицах Липецка в субботу 25 февраля

В Липецке 25 февраля отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 25 февраля в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях. Советуем заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в доме №88 по улице Тельмана. Также без холодной воды останутся жители частного сектора по улицам Вавилова, Кротевича, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого,Гранитная, 2-ая Гранитная, Щорса, Железнодорожная, проезд Шишкина.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, специалисты компании подвезут воду к местам отключений. Ее доставят к дому №88 по Тельмана. После окончания работ вода может быть мутной. Более подробную информацию можно узнать в диспетчерской компании по телефонам: 175 и 236-175.