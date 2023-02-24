Под Липецком пропал 60-летний мужчина в голубой куртке

В Липецкой области ищут мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 60-летнего мужчину. Романов Иван Яковлевич пропал в Задонске 19 февраля. С того дня о его местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», он может находиться в любом городе.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза серые.

Был одет: голубая куртка, черный свитер, черные брюки, черные дутые сапоги и шапка такого же цвета.

Просьба ко всем, кто видел Ивана Романова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - номер вызова экстренных служб.