Волейбольный клуб «Липецк» проиграл в дерби аутсайдеров

Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Сегодня, 24 февраля, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 21-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался дома с подмосковным «Заречье-Одинцово». Этакая битва аутсайдеров. Перед игрой наши девушки занимали последнее 14-е место, а их соперницы - 13-е. Разница между клубами составляла два очка. Так что в случае победы «Липецк» мог распрощаться со дном Суперлиги. Но не вышло. Провалив первый сет (14:25), липчанки попытались совершить камбэк во втором, но чуточку не сдюжили – 24:26. После этого подмосковный коллектив не испытал проблем в третьей партии – 19:25 и итоговые 0:3 не в пользу «Липецка».

После сегодняшнего игрового дня с 54 очками лидирует московское «Динамо». Следом располагаются калининградский «Локомотив» (50) и казанский «Динамо-Ак Барс» (44). «Липецк» с семью баллами в активе идет на 14-м месте. Теперь 5 марта в 22-м туре наши девушки сыграют в столице Белоруссии с местной «Минчанкой» (десятое место, 20 очков).