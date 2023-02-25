Два пожарных расчета тушили горящий дом в селе под Липецком

В Липецкой области полыхал жилой дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В пятницу 24 февраля в Липецкой области горел жилой дом. Он вспыхнул в селе Кривка Усманского района. Сигнал о происшествии поступил диспетчеру в 15.27.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к дому стянулись два пожарных расчета. Когда они прибыли на место, здание полыхало. Несмотря на усилия спасателей, огонь уничтожил отделку потолка на площади 40 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, что в Задонске пропал 60-летний мужчина. Романова Ивана Яковлевича ищут с 19 февраля. Он был одет в голубую куртку, черные брюки и свитер. На ногах - черные дутые сапоги. На голове шапка того же цвета. Иван Романов может находиться в любом городе.