На Масленицу 26 февраля в Липецке до +3 градусов тепла и дождь со снегом Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 26 февраля в Липецке ожидается облачная погода. Ночью до 1 градуса тепла и дождь со снегом. Днем столбик термометра остановится на отметке +3 градуса. Ветер юго-западный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 746 мм рт.ст.

В понедельник 27 февраля станет холоднее. В темное время суток около 5 градусов мороза. Днем в областном центре будет держаться 0. Синоптики обещают без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 5-7 м/с. Атмосферное давление продолжит подниматься и составит 755 мм рт.ст.

Долгота дня: 10 часов 43 минуты. Солнце поднимается над горизонтом в 7.13. Заходит в 17.56. Луна растущая.