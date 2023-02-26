Липецкая спортсменка победила во Всероссийских соревнований в беге на 200 метров

Липецкая спортсмена Софья Провоторова стала победительницей Всероссийских соревнований в беге на 200 метров. Об этом сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта в субботу, 25 февраля. Софья показала результат – 23.3 секунды. Тем самым липчанка снова установила личный рекорд.

Отметим, что соревнования проходят с 24 по 26 февраля в Ульяновске. Первенство России и Всероссийские соревнования в беге на 200 м и 2000 м в помещении - это главный старт сезона юниоров и юниорок до 23 лет.