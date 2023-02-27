К 8 Марта в Липецке вырастили 18,5 тысяч тюльпанов Фото: Юлия КЛЮЕВА

К весеннему празднику 8 Марта в Липецке вырастили 18,5 тысяч тюльпанов. Для липчан подготовили 24 сорта - Денмарк, Амадея, Барселона, Фокстрот и другие. Цветовая гамма тоже разнообразна: есть белые, розовые, фиолетовые, желтые, оранжевые, красные цветы.

Напомним, луковицы специалисты «Зеленхоза» посадили еще поздней осенью, так как им нужна холодная зимовка. В начале февраля кассеты с тюльпанами перенесли в теплицы. Температуру воздуху постепенно повысили от 9 до 15 градусов тепла. Ночью цветам включали подсветку. Так они постепенно созрели.

Важный момент - тюльпан нужно снять, когда у бутона появился цвет, но он еще не начал раскрываться. Как сообщили в пресс-службе мэрии, готовые цветы надежно заворачивают в бумагу и отправляют в холодильники. Там они будут дожидаться предпраздничных дней.