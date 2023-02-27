Водителя и пассажира «Форда» увезли в больницу после ДТП с деревом в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 25 февраля в Липецке «Форд» врезался в дерево. ДТП случилось днем на улице Степанищева. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 28-летний водитель иномарки не справился с управлением и влетел в дерево. Пострадал сам мужчина и его 31-летний пассажир. Их доставили в больницу.

В воскресенье 26 февраля в Елецком районе на трассе Елец-Долгоруково-Тербуны столкнулись «Мерседес» и «Шевроле Нива». Травмы получил 39-летний водитель второй машины. Он в больнице. По всем фактам проводится расследование.

За трое суток автоинспекторы выявили 2 476 нарушений Правил дорожного движения на дорогах региона. 34 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 205 человек не пристегнулись. Автомобилисты 1 780 раз превысили скорость. Произошло 38 аварий, в которых никто из людей не пострадал.