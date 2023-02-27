Спасатели МЧС вынесли из горящего склада под Липецком 6 тысяч тонн сахара Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 26 февраля в Липецкой области загорелся склад с сахаром. Пожар вспыхнул в селе Ливенское Задонского района. К двухэтажному административному зданию стянулись 4 спасательных расчета и 4 добровольца.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, они успели вытащить на улицу 6 тысяч тонн сахара. Огонь уничтожил мебель и внутреннюю отделку одного из кабинетов на площади 30 кв.м. Также пострадала внутренняя отделка здания на площади 300 кв.м.

В Ельце на улице Фрунзе пожар случился в пятиэтажном общежитии. Сгорела техника на кухне. Пламя повредило отделку стен и полотка на площади 18 кв.м. Жильцы потушили огонь до приезда пожарных.

В тот же день в Липецке в доме по улице Ибаррури произошло короткое замыкание. А в Данкове полыхало заброшенное здание.