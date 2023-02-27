Мемориальную доску в память о погибшем в СВО Алексее Кожемякине открыли под Липецком

Из телеграм-канала главы администрации Данковского района Валерия Фалеева Фото: с сайта

В Липецкой области открыли мемориальную доску в память об участнике спецоперации Алексее Кожемякине. Она появилась в здании бывшей школы №2 в Данкове, где обучался мужчина. 22 февраля там собрались родственники, педагоги героя, школьники. Они возложили цветы к мемориальной доске и почтили память земляка минутой молчания.

- Алексей был настоящим мужчиной и патриотом, участвовал в параде Победы на Красной площади, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Данковского района Валерий Фалеев.

Младший сержант Алексей Кожемякин участвовал в контртеррористической операции в Чечне, за что получил медаль «За отвагу». Пошел добровольцем на СВО. Во время боев его ранили. Мужчина вылечился и вновь встал в строй. Командовал отделением 9-й роты 3-его мотострелкового батальона. Алексея Кожемякина посмертно наградили Орденом Мужества.