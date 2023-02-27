Годовалая малышка и 11-летняя девочка отравились угарным газом в Ельце

Девочки находятся в больнице Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные в больницу Ельца Липецкой области поступили две девочки. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Одной 11 лет, вторая совсем еще малышка - 1 год.

Медики сообщили о произошедшем в полицию. Правоохранительные органы разбираются в ситуации. Им предстоит выяснить причины происшествия.

Напомним, что 16 января в многоэтажном доме в Ельце женщина и ее 4-летний ребенок тоже отравились угарным газом. Когда они почувствовали себя плохо, глава семьи проверил газовую колонку и нашел неисправность - возникла обратная тяга. Пострадавших доставили в больницу. Прокуратура начала проверку.

Оказалось, что в прошлом году управляющая компания не проверила дымовые и вентиляционные каналы в доме. Из-за этого в квартиру начал поступать газ. Материалы проверки направили в следственный орган.