Следственный комитет начал проверку после отравления сестер угарным газом в Ельце

Предварительная причина отравления девочек угарным газом в Ельце - неисправность колонки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области стартовала доследственная проверка после отравления сестер угарным газом. По данным следствия, 26 февраля 11-летняя школьница и 10-месячная малышка почувствовали себя плохо, находясь в квартире дома по улице Королева в Ельце. Девочек доставили в больницу. Медики определили, что сестры отравились газом. В настоящее время угрозы их жизни нет.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, предварительная причина произошедшего - скопление в помещении опасного химического соединения из-за неисправной газовой колонки. Следователи опрашивают родителей девочек, сотрудников газовой службы. Они также затребовали необходимую документацию. По результатам проверки примут процессуальное решение.