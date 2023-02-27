67-летняя женщина погибла, упав с высоты в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 27 февраля в Липецке с высоты упала 67-летняя женщина. Сигнал о происшествии поступил полиции в 12.40. К месту трагедии в районе проспекта 60 лет СССР стянулись экстренные службы. Медики констатировали смерть липчанки.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту проводится проверка. Полицейские разбираются в обстоятельствах гибели несчастной.

Напомним, что в выходные в Ельце 11-летняя школьница и ее 10-месячная сестра отравились угарным газом. Девочкам стало плохо в квартире дома по улице Королева. Их положили в больницу. К счастью, угрозы их жизни нет.

Следственный комитет начал проверку. По результатам примут процессуальное решение.