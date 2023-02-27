В центре Липецка спиливают три засохших ясеня Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В понедельник 27 февраля в центре Липецке убирают засохшие деревья. Сотрудники «Зеленхоза» работают на перекрестке Плеханова и Желябова. Здесь они спиливают три засохших ясеня - сначала стволы, а потом раздробят и выкорчуют пни.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, деревья утратили жизнеспособность. Это подтвердила лесопатологическая экспертиза. На ясенях нашли повреждения от вредителя - узкотелой изумрудной златки.

Аналогичные работы провели на улицах Гагарина, Студеновская, Мичурина и других. Также обрежут и снесут деревья на улицах Волгоградская, Расковой, Пожарского, Авиационная, 8 Марта, Московская и тд.

Напомним, что в 2023 году в областном центре высадят 419 деревьев. На Терешковой, Гагарина, Московской, а также площадях Революции и Плеханова появятся кустарники. Специалисты разобьют цветники с однолетники и многолетними растениями.