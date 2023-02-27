27-летняя девушка выпала из окна 8 этажа и разбилась в Липецке

Полиция проводит проверку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные в Липецке разбилась 27-летняя девушка. Она выпала из окна восьмого этажа по улице Мистюкова в субботу 25 февраля. От травм липчанка скончалась.

Сигнал о происшествии поступил в полицию в 21.00. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД, проверку проводит отдел полиции №6. Правоохранители разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что еще одно несчастье случилось днем 27 февраля в областном центре. В районе проспекта 60 лет СССР с высоты упала 67-летняя женщина. Спасти ее не удалось. Стартовала проверка.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.