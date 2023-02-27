До -11 градусов мороза в ночь на 28 февраля в Липецкой области

До -11 градусов мороза в ночь на вторник 28 февраля в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 28 февраля в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью столбик термометра опустится до -11 градусов мороза. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Днем в регионе от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 747 мм рт.ст.

В среду 1 марта в Липецке будет облачно. В темное время суток до 5 градусов ниже ноля. Днем около 1 градуса со знаком минус. Утром местами мокрый снег. Ветер северо-западный 12-14 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 748 мм рт.ст.

Долгота дня: 10 часов 50 минут. Луна растущая.