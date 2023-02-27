Предподаватель аграрного техникума под Липецком попался на взятках Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области на преподавателя аграрного техникума завели уголовное дело. Его подозревают в получении взятки - ч.3 ст.2390 УК РФ, причем трижды.

По данным следствия, студенты техникума Тербунского района в 2022 году платили мужчине. За это он ставил им зачеты и положительные оценки на экзаменах, а также обещал помогать во время обучения. Сумма взяток варьировалась от 12 до 20,5 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР. преступление выявили вместе с УЭБиПК УМВД России по Липецкой области и прокуратурой. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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