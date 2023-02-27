Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 февраля 2023 15:59

Предподаватель аграрного техникума под Липецком попался на взятках

На мужчину завели уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Предподаватель аграрного техникума под Липецком попался на взятках

Предподаватель аграрного техникума под Липецком попался на взятках

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области на преподавателя аграрного техникума завели уголовное дело. Его подозревают в получении взятки - ч.3 ст.2390 УК РФ, причем трижды.

По данным следствия, студенты техникума Тербунского района в 2022 году платили мужчине. За это он ставил им зачеты и положительные оценки на экзаменах, а также обещал помогать во время обучения. Сумма взяток варьировалась от 12 до 20,5 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР. преступление выявили вместе с УЭБиПК УМВД России по Липецкой области и прокуратурой. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что Следственный комитет начал проверку после отравления сестер угарным газом в Ельце. Там пострадали девочки 11 лет и 10 месяцев. Подробности здесь.